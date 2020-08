Le PC portable Huawei MateBook D15 15,6" avec Ryzen 7 et RX Vega 10 à moins de 600€

Commercialisé à l'automne 2019 en même temps que le D14, le Huawei MateBook D15 est doté d'un écran FullView de 15,6 pouces (avec une épaisseur de 16,9 mm), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une carte graphique Radeon Vega 8, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10.



En ce qui concerne connectique, le capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation, un port jack, 3 ports USB (1 port USB 3.0 et 2 ports USB 2.0) et un port HDMI sont de la partie.