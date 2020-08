L'excellent PC portable Huawei MateBook D14 à prix cassé pour la rentrée chez Cdiscount !

Dévoilé au grand public durant l'hiver 2020, le MateBook D14 est l'un des concurrents du MacBook Air d'Apple.



Le modèle en question signé Huawei est doté d'un écran de 14 pouces (avec un châssis d'une épaisseur infime de 15,9 mm), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go en SSD. Le tout tourne sous le système d'exploitation Windows 10.

Sa batterie compatible charge rapide lui permet d'avoir autonomie maximale de 10 heures ; ce qui est assez pour en profiter toute la journée.