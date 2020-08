-50€ sur l'excellent pc portable MateBook D14 via ODR chez Cdiscount !

Si vous devrez débourser 549,99€ au moment de l'achat, vous pourrez ensuite récupérer 50€ via l'offre de réduction détaillée à cette adresse. Pour cela, il faut impérativement acheter l'ordinateur avant le 14 septembre 2020 et envoyer les justificatifs nécessaires. Ainsi, ce PC vous reviendra à 499,99€. Sachez aussi que la livraison à domicile est offerte par Cdiscount et que le paiement en quatre fois est sélectionnable. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Cet ordinateur portable Huawei MateBook D14 possède un écran 14 pouces avec une définition Full HD. Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 3500U, une carte graphique AMD Radeon Vega 8, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD. Le système d'exploitation Windows 10 édition familiale 64 bits est de la partie.

En terme de performances pures, ce modèle permet de travailler et de naviguer sur internet sans le moindre ralentissement. Le SSD fera démarrer votre machine rapidement. Pour les jeux vidéo, vous pourrez en faire tourner un grand nombre. Cependant, attention à l'espace de stockage disponible qui n''est pas très conséquent.