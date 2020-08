Bon plan Dyson : l'aspirateur Dyson V7 Motorhead 50€ moins cher

Il faut également savoir que cet aspirateur Dyson est utilisable dans n'importe quel cas de figure. Par exemple, grâce à sa légèreté, vous pourrez l'utiliser sur des surfaces en hauteur. Il peut également se transformer en aspirateur à main pour un nettoyage à la fois rapide et précis. Enfin, plusieurs accessoires sont de la partie comme une brosse motorisée à entrainement direct (pour mieux aspirer sur les moquette) et une station d'accueil servant à ranger et à charger votre aspirateur.