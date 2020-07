Le pack Honor Magicbook 14" + Band 5 Sport, sacoche et souris à prix cassé pour les soldes !

Voici une offre intéressante qui combine plusieurs produits : le pack Honor regroupe le PC portable Magicbook 14“ gris, le bracelet sport Band 5 Sport, une sacoche et une souris sans fil le tout en solde chez Boulanger.

Le PC portable Honor Magic Book est composé d’un écran 14“ Full HD avec technologie IPS animé par le circuit graphique AMD Radeon Vega 8. Son processeur est un AMD Ryzen 5 3500U qui fonctionne avec 8 Go de mémoire RAM DDR4. Son disque est un SSD de 256 Go.

Le tout est regroupé dans un boîtier léger, avec 1,4 kg seulement et intègre une Webcam 1 Mpixel et toute la connectique habituelle et la connexion sans fil via Wifi et Bluetooth. Il est livré avec une licence Windows 10. L’autonomie est annoncée à 9h30.