SOLDES : Voici le TOP 4 des smartphones Samsung à prix cassé !

Le Samsung Galaxy A52S vous en propose toujours plus avec pour commencer son écran AMOLED 6,5 pouces pourvu d'une définition de 2400 x 1080 pixels. Vous bénéficiez ici d'une exceptionnelle qualité d'image et des contrastes infinis pour obtenir le meilleur rendu sur vos photos et vidéos. La caméra avant de 64 mégapixels, qui vous permet de réaliser des selfies fourmillant de détails, est très discrète et directement intégrée à l'avant de l'écran. Vous ne la remarquerez même plus après quelques minutes.

Le smartphone bénéficie à l'arrière d'un module quatre caméras, aidé par un flash, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un mode macro de 5 mégapixels et enfin un mode portrait là encore de 5 mégapixels. Quelque soit l'objectif ou le mode choisi, vous obtenez des photos détaillées et à la colorimétrie très fidèles pour immortaliser tous vos moments, de jour comme de nuit avec le mode dédié.

La smartphone bénéficie également de performances tout à fait saisissantes qui en font un compagnon idéal pour la vie de tous les jours mais aussi une petite console de jeux portables. OneUI vous permet avec Android d'accéder à des millions d'applications et de jeux mobiles, stockés sur les 128 Go d'espace disque de l'appareil. La batterie est elle de 4 500 mAh pour des heures entières d'utilisation.