Le PC portable convertible Lenovo passe sous la barre des 500€ pendant les Soldes !

Avec sa gamme d'IdeaPad Flex, Lenovo propose des machines pour réconcilier ceux qui hésitent entre le PC portable et la tablette tactile. En effet, le Flex 5 présenté ici à 499€ chez Amazon est un ordinateur portable d'apparence tout à fait classique. À ceci près qu'il est possible de faire pivoter le clavier/l'écran pour le transformer en tablette équipée de Windows.

Il s'agit d'une machine à usage principalement de bureautique, qui ne s'interdit pas du gaming très léger avec des jeux ne demandant pas une grosse configuration. Il fonctionne avec un SSD de 256 Go contenant Windows 11 Home et prêt à recevoir tous vos logiciels, apps et jeux que vous souhaitez installer.