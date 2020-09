French Days : le célèbre aspirateur Dyson V8 Parquet à prix cassé chez Cdiscount

Est-il encore besoin de présenter Dyson ? Ces dernières années, l'entreprise britannique s'est fait remarquer par ses innovations dans les produits électroménagers. Il n'est donc pas étonnant que son aspirateur balai sans fil V8 Parquet soit souvent cité parmi les références du marché.

Le modèle s'appuie en effet sur les dernières recherches du constructeur en matière d'aspiration. Grâce à son moteur numérique Dyson V8 et à sa technologie Cyclones 2 Tier Radial, le dispositif affiche une puissance remarquable, qui lui permettra de capturer les plus fines particules de poussière. Et toute votre maison pourra bénéficier de ses services, puisque l'objet pèse seulement 2,63 kg et s'avère facile à prendre en main.