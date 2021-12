La Withings ScanWatch : une montre connectée polyvalente au design élégant, le cadeau idéal !

La ScanWatch est une montre connectée hybride de Withings à la fois très aboutie et très élégante. Pour offrir à Noël, c'est le cadeau idéal car elle allie à la fois sobriété et efficacité , notamment grâce à tous les capteurs utilisés pour surveiller votre santé. En effet, la montre surveille votre rythme cardiaque en continu, avec en plus la possibilité d'enregistrer un ECG lorsqu'une anomalie est détectée.

Elle est également dotée d'un oxymètre qui mesure le taux de saturation en oxygène médical (SpO²) afin de surveiller les performances respiratoires. Ainsi, la montre est capable de détecter si vous faites de l'apnée du sommeil, auquel cas il faut aller consulter un ORL afin de trouver le traitement approprié.

D'ailleurs la montre garde trace de toutes ces mesures via l'app dédiée Health Mate. Celle-ci est très bien faite et explique clairement des données qui peuvent, de prime abord, paraître complexes. Elle peut même vous réveiller au moment le plus propice dans un créneau de 30 minutes prédéfinis, afin que vous soyez en forme.