Gagnez du temps et facilitez vous la vie avec ce Roborock E4 à prix réduit

L'E4 a tout pour convaincre. Sa principale force réside dans son autonomie. Il est doté d'une batterie de 5200 mAh et d'un bac de 640 ml. Grâce à eux, l'engin peut assurer le nettoyage (lavage et aspiration) d'une maison de 200 m² en une seule charge.

Autonomie toujours : si l'appareil arrive en fin de charge, il retourne seul à sa base, se recharge et reprend son travail plus tard. Il est également capable de franchir des obstacles jusqu'à 2 centimètres de hauteur (comme vos tapis par exemple) et de détecter le vide devant lui.

Ses parcours sont totalement programmables, avec des itinéraires logiques et méthodiques. Ceux-ci pourront être suivis et programmés en toute simplificité via un smartphone.

De plus, le Roborock E4 comprend une brosse anti-enchevêtrement. Celle-ci ne craint ni les cheveux ni les poils d'animaux, évitant toute interruption dans le nettoyage de la maison.