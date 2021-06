Ce PC portable gamer Acer Nitro 5 profite de -25% de promo chez Darty

Le PC portable Acer Nitro 5 offre une configuration plus que musclée. Le cœur de la machine n’est autre que le très puissant processeur AMD Ryzen 9 – 5900HS avec 8 cœurs. Il est secondé par 16 Go de mémoire vive de type DDR4. Pour la partie graphique, Acer lui a installé un circuit Nvidia GeForce RTX 3080 avec 8 Go de mémoire vidéo dédiée. L’affichage se fait un écran QHD de 15,6“ avec une résolution de 2560 x 1440 pixels type Acer ConfyView LCD avec traitement IPS pour un plus grand confort visuel.

Le stockage interne passe par un double disque. Un premier au format SSD NVMe de 512 Go est épaulé par un second disque dur de 1 To. Vous ne serez pas en manque de place sur cette configuration et les performances avec des temps d’accès très courts seront au rendez-vous. La machine est livrée avec Windows 10 et pourra recevoir une mise à jour vers Windows 11. Elle embarque le Wifi selon la norme 802.11 ax et le Bluetooth 5.0.