Ce forfait 80Go à 6,99€ est tout simplement la meilleure offre mobile du moment

Prixtel commence à se faire un joli sur le marché concurrentiel des forfaits mobiles avec ses offres adaptées à la consommation de chacun pour un prix toujours plus juste. Et pour bien commencer l'année 2022, son forfait "Le Grand" est à seulement 6,99€/mois pour la première année de souscription ! Voilà une offre parmi les plus attrayantes du marché à saisir jusqu'à 11 janvier prochain !

Le tarif est valable dans cette formule durant un an : 6,99€/mois entre 0 et 80 Go consommés, 9,99€/mois pour 80 à 100 Go consommés, et 12,99€/mois pour 100 à 130 Go consommés. Passé ce délai d'un an, les tarifs, si vous restez chez Prixtel car l'offre est sans engagement, évoluent ainsi : 12,99€/mois entre 0 et 80 Go consommés, 15,99€/mois pour 80 à 100 Go consommés, et 18,99€/mois pour 100 à 130 Go consommés. Enfin, cette offre est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez la résilier à tout moment.