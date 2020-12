Cyber monday : l'aspirateur balai Bosch Athlet en promo à -33% chez Darty

Initialement vendu 299,99 euros, l'aspirateur balai Bosch Athlet BCH65ALL a donc vu son prix chuter de 33 % chez Darty en ce jour si particulier de Cyber Monday. Une promotion très intéressante qui permet d'économiser 100 euros tout rond. Si vous aussi vous cherchez à acquérir un aspirateur ultra pratique, efficace et endurant sans faire de dépense excessive, c'est le moment ou jamais : sautez sur l'occasion !

Avec un modèle comme le Bosch Athlet, vous pourrez effectuer un nettoyage d'appoint rapidement et facilement tant il est léger (3,6 kilos) et simple à utiliser, mais vous pourrez également aspirer votre intérieur de fond en comble exactement comme avec un aspirateur traineau. Sa puissance de 25,2 V réglable permet en effet d'aspirer poussière, cheveux, résidus, etc., de façon très efficace tandis que la grande autonomie de sa batterie (jusqu'à 80 minutes) vous évite de devoir séquencer son utilisation comme c'est parfois le cas avec les aspirateurs balais. Grâce à cette belle endurance, l'intégralité de votre ménage pourra donc être fait à la perfection et en une seule fois.

Equipé d'une poignée ergonomique Soft Touch, l'aspirateur est très maniable et agréable à prendre en main. De plus il tient debout tout seul : un détail non négligeable qui permet de le lâcher sans risque si vous avez besoin d'être disponible un instant (pour déplacer un meuble, par exemple).