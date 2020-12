Black Friday Fnac : la souris gamer Razer Naga Trinity baisse encore de prix grâce à un code

La Razer Naga Trinity est le genre de souris que tout joueur aimerait pouvoir s’offrir, mais avec un prix de base de près de 110 €, la facture à souvent tendance à refroidir. Aujourd’hui la Fnac baisse encore le prix de ce mulot. On profite en effet de la remise initiale de 32 %, auquel s’ajoute 20 % grâce au code promo VIP20, faisant ainsi chuter son prix à 54.99 €, une aubaine.



Pour rappel, la Razer Naga Trinity est une souris un peu particulière. Elle permet en effet de changer de commandes latérales suivant le type de jeu auquel vous jouez. Elle est livrée avec trois plaques interchangeables à positionner sur sa tranche gauche. Le changement de plaque est facile et s’effectue en seulement quelques secondes.



On y retrouve donc une plaque (2 boutons) pensée pour les joueurs de FPS et autres Battle Royale à la Apex Legends, Fortnite et autres Hyperscape, une seconde plaque davantage orientée MOBA avec 7 boutons positionnés en cercle, et une troisième avec 12 boutons. Cette dernière, à l’instar de la Corsair Scimitar Elite RGB, contient un « pavé numérique » constitué de 12 commandes.