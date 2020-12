Black Friday : un très bon prix pour cet écran gamer MSI Optix chez Darty

Les joueurs à la recherche d’un écran de compétition vont être servis ! Le MSI Optix G241 se montre à un tarif jamais vu chez Darty, regardons de plus près ce qu’il nous propose.



Évidemment, ce moniteur de 23.8 pouces n’est pas un monstre démesuré comme nous avons pu le voir avec un certain Samsung Odyssey G7 il y a peu. Comme indiqué, cet écran se contente d’une diagonale minimum et d’une définition Full HD, ainsi que d’un refresh rate qui plafonne à 144 Hz ce qui, soit dit au passage, est déjà excellent pour profiter d’une expérience fluide et irréprochable.



Ce moniteur mise donc sur les performances et sur sa qualité d’affichage. En effet, sa taille et sa définition permettront d’exploiter au maximum les possibilités offertes par votre carte graphique et d’atteindre, selon votre matériel et vos jeux, sont trop de difficulté les 144 fps constants !



Enfin, le temps de réponse de 1 ms GtG de cet écran promet une réactivité maximale tout en se débarrassant des artefacts indésirables. Bien entendu, le MSI Optix prend en charge FreeSync, une technologie de rafraichissement variable qui améliore grandement l’expérience avec les GPU de chez AMD.