Pour le Black Friday, HP casse les prix sur les PC portables et ordinateurs de bureau

La série ENVY chez HP englobe aussi bien des ordinateurs convertibles et tactiles que des ultrabooks et des ordinateurs portables plus classiques. Aussi bien pratiques pour leur caractère nomade que pour leurs performances en matière de productivité, les ordinateurs portables du catalogue de HP ont pas mal d’atouts à faire valoir.



Le fabricant américain déploie d’ailleurs un savoir-faire reconnaissable ici, tant au niveau de design que de l’esthétique avec des références au look élégant, suffisamment sobre et minimaliste pour des ordinateurs qui se veulent particulièrement polyvalents.



Du côté des performances, HP propose un rapport performances / prix plus que raisonnable en comparaison avec d’autres fabricants. Le code promo BFCLUBIC20 que nous vous proposons augmente largement ce rapport, avec des machines qui deviennent ainsi encore plus abordables.



La modernité est ici au cœur de l’attention, notamment avec les processeurs Intel Core de 11e génération et leur architecture Tiger Lake qui implique (entre autres) la présence de l’iGPU Iris Xe, dernière innovation d’Intel en la matière. Les innovations de Nvidia sont également à l’honneur, notamment avec la toute fraiche MX450, la réponse du fabricant au caméléon pour rester au-dessus des nouveaux iGPU d’Intel et proposer ainsi de meilleures performances graphiques aux ultrabooks et autres.