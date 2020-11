Le smartphone POCO M3 est (déjà) en promo chez Amazon !

Le POCO M3 de la marque chinoise est un smartphone qui est séduisant par ses caractéristiques.

Le téléphone est en effet composé d'un écran DotDrop Full HD+ de 6,53 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go par carte microSD) et d'une batterie haute capacité de 6 000 mAh compatible charge rapide. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10.

La partie photo du smartphone comporte une triple caméra : un capteur principal de 48MP, un capteur de profondeur de 2MP et un objectif macro de 2MP.