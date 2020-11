Profitez d'une belle double réduction sur ce PC portable Dell G3 chez Boulanger

Boulanger, soit le site qui héberge ce bon plan, vous propose de retirer la commande en magasin ou bien au drive sans frais supplémentaires. Mais si vous préférez la livraison à domicile, sachez qu'elle est également assurée gratuitement. L'expédition sera effectuée sous 24 heures et vous bénéficierez de 15 jours pour changer d'avis si le produit ne répond pas à vos attentes. Pour ce qui est de la garantie, elle est toujours valable pendant deux ans.

L'ordinateur Dell Inspiron G3 que nous avons sous les yeux possède un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Au niveau de ses spécificités techniques, nous retrouvons un processeur Intel Core i5 - 10300H cadencé à 2,5 GHz. Une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 est de la partie avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation Windows 10 Famille répond présent.

Il s'agit donc d'une machine conçue pour travailler mais aussi pour jouer à la plupart des nouveautés. La fluidité sera toujours optimale sur du multitâche et en jeu.