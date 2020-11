Le PC portable gamer Lenovo Ideapad 17" avec une GTX 1650 à prix choc avant le Black Friday

L'heure du vendredi noir n'a pas encore sonnée et pourtant voici déjà une offre digne de cet événement commercial mondial. Le PC portable Lenovo habituellement vendu à 899,99 euros vient en effet de passer à seulement 599,99 euros !



L'ordinateur portable Lenovo Ideapad est un PC spécialement conçu pour le gaming équipé d'un grand écran Full HD de 17,3 pouces avec antireflet affichant une résolution de 1920 x 1080 pixels. Il est doté d'un processeur Intel Core i5-9300H à quatre cœurs d'une fréquence de 2,4 GHz. La mémoire vive est de 8 Go tandis que le disque interne propose un espace de stockage de 512 Go, en SSD s'il vous plaît. Pour le processeur graphique on est donc, et c'est un très bon point, sur une GTX 1650 de chez NVIDIA avec 4 Mo de mémoire dédiée.

Nous sommes ainsi sur un équipement très solide qui devrait ravir nombre fans de jeux vidéo privilégiant les PC portables pour plus de praticité.