Le PC portable gamer Acer Predator 15,6" FHD avec une RTX 2060 6Go à prix choc chez Cdiscount

1019,99 € au lieu de 1399 €, voilà ce que propose Cdiscount sur le PC portable Acer Predator doté d’une carte graphique Nvdia Geforce RTX 2060. Cette dernière s’accompagne de 6 Go de mémoire GDDR6 et d’un processeur Intel Core i5-9300H secondé par 8 Go de mémoire vive DDR4 à 2666 MHz.

L’écran offre une dalle de 15,6“ IPS à rétroéclairage LED et offrant une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Elle est traitée anti-éblouissement et ComfyView. Son temps de réponse est de 9 ms ce qui en fait un écran plutôt réactif sur un ordinateur portable. La luminosité atteint 300 cd/m2.

Le stockage passe par un disque SSD de 256 Go Samsung supportant le Self-Encrypting Drive pour sécuriser vos données.