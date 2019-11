Black Friday : Echo Dot + 2 ampoules LED connectées Philips Hue White & Color Pack à prix choc !

Black Friday : une enceinte connectée pour un maximum de services au quotidien

La domotique à petit prix pendant le Black Friday avec Amazon

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leLa domotique est un aujourd'hui un secteur d'activité en pleine explosion. Il est aujourd'hui très simple de connecter différents appareils dans sa maison et d'obtenir plus de confort et plus d'automatismes dans votre quotidien. L'enceinte Echo Dot d'Amazon est l'un des systèmes les plus avancés sur le sujet de la domotique.Équipé de l'assistant vocal Alexa, l'appareil peut vous rendre de très nombreux services au quotidien comme vous donner les conditions météo dans votre ville, un bulletin d'informations ou encore vous diffuser de la musique depuis votre service de streaming préféré. Amazon a facilité l'ajout des services tiers, ce qui permet de connecter également de nombreux appareils déjà présents dans votre maison et de les piloter à la voix, de façon naturelle et sans avoir à passer par de nombreux systèmes de commande.Parmi les accessoires connectés pour la maison les plus prisées, les ampoules Philips Hue figurent en très bonne place. Le système développé par la marque bien connue pour ces différentes gammes d'électronique permet d'obtenir une ambiance personnalisée dans sa maison ou dans l'une de ses pièces à vivre.Les deux ampoules fournies dans ce pack sont des modèles White and Color. Vous pouvez à la fois obtenir une ambiance traditionnelle dans votre maison, mais également de mettre une touche de fantaisie dans votre salon avec une lumière verte, rouge ou bleue, selon vos envies du moment. Vous pouvez également créer des ambiances en combinant plusieurs couleurs différentes et obtenir une lumière personnalisée dans votre maison.Amazon vous propose un pack complet pour vos premiers pas avec une solution domotique. L'enceinte Echo Dot de troisième génération et les deux ampoules Philips Hue White and Color sont actuellement proposés à un prix de 71,99€ au lieu de 139,98€ habituellement. Une promotion exceptionnelle à ne pas rater !