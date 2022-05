L'aspirateur robot Dreame L10 Pro perd 23% de son prix de base

Avec le Dreame L10 Pro vous n'allez plus vous prendre la tête avec le ménage, tout du moins celui des sols. En effet, cet aspirateur part de sa base afin de s'occuper de votre ménage grâce à sa puissance d'aspiration de 4000Pa et sa batterie de 5200 mAh.

Il est doté d'un bac à poussière de 570 ml et d'un bac à eau de 270 ml et vous pouvez décider de quand alterner l'un et l'autre en fonction des zones où il passe.

Pour ça il faut utiliser l'app disponible sur le smartphone. Là vous retrouverez toutes les zones cartographiées par l'aspirateur et pourrez décidez des actions à faire sur chacune. Vous pouvez interdire le passage, lui demander de passer la serpillère ou encore juste l'aspirateur.

Toujours via l'app, vous pouvez programmer des horaires pendant lequel il va travailler. Au fil de ses passages le Dreame L10 Pro va optimiser son itinéraire afin d'être de plus en efficace. Et ses détecteurs permettent d'appréhender les éventuels obstacles devant lui pour éviter toute collision.