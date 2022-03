OPPO Find X3 Lite : l'un des smartphones 5G les moins chers

Présenté en même temps que les modèles Neo et Pro il y a près d'un an, le Find X3 Lite est un smartphone doté d'un écran OLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il dispose également du processeur Qualcomm Snapdragon 765 (compatible 5G), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 65W. L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android.

La partie photo/vidéo est composée d'un quadruple capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal Sony IMX615 de 32 MP.

Pour terminer, le OPPO Find X3 Lite est livré dans une boîte incluant essentiellement une paire d'écouteurs, un câble de charge USB type-C, un adaptateur secteur SuperVOOC 65W, un outil d'éjection de la carte SIM, un film et une coque de protection et un guide rapide.