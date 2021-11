Et si on reprenait goût au ménage ? Une sélection d’aspirateurs intelligents Dreame en promotion

Si vous désirez vous débarrasser définitivement du ménage, c'est le Z10 Pro qu'il vous faut. En ce moment, celui-ci est disponible à 419,99 € sur Amazon .

Cet aspirateur-robot est entièrement autonome. Une fois lancé, il est capable de se repérer et d'aspirer seul dans la maison. Mais ce n'est pas son unique atout. Le Z10 Pro dispose d'une base pourvue d'un bac de récupération de la poussière ; une fois sa tâche achevée, il y délaisse toute la saleté accumulée. Il ne vous reste plus qu'à vider ce bac de façon ponctuelle. Avec une base disposant d'une capacité de 4 litres, vous serez tranquille pendant plus de deux mois.

Le Z10 Pro parvient à se repérer grâce à une navigation laser lui permettant de cartographier la maison. Une fois l'action effectuée, l'appareil est en mesure d'optimiser ses trajets et de ne négliger aucun recoin. Aussi, il est entièrement possible de planifier ses passages ou de lui interdire l'accès à certaines pièces, et ce depuis un smartphone.

Enfin, le Z10 Pro ne se contente pas d'aspirer. Il lave également le sol grâce à son réservoir d'eau de 150 ml. L'appareil dispose de 4 vitesses d'aspiration différentes allant jusqu'à 4 kPa.