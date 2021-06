Asus Vivobook S : excellent prix pour ce PC portable équipé d'un Ryzen 7

Le Vivobook S est un appareil très complet à commencer par son écran 14 pouces Full HD et ses bordures d'écran très fines qui permettent à l'appareil de proposer une très grande surface d'affichage et d'éviter les distractions. Une caméra avant est positionné en haut au centre afin de converser avec vos proches ou vos collègues en visioconférence.

Le PC portable est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 4 coeurs à 3,7 GHz avec pour l'assister 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, ce qui vous permet de télécharger les logiciels, les jeux et les contenus que vous souhaitez sans vous soucier de l'espace disque restant. Le SSD vous permet également d'atteindre des débits en lecture très importants pour éviter les temps de chargement lors du lancement de votre système et de vos apps.

Enfin la machine est livrée par défaut avec Windows 10, afin de retrouver toutes vos habitudes et l'accès à vos logiciels préférés. L'autonomie est quant à elle estimée par le constructeur à environ 9 heures dans le cadre d'une utilisation polyvalente, ce qui est une valeur tout à fait suffisante pour une bonne journée de travail ou de consultation web.