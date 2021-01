Soldes : l'aspirateur balai Dreame V11 Mistral en baisse avant la deuxième démarque

Si les aspirateurs robots sont d’une aide précieuse pour faire le plus gros du travail, les plus exigeants préfère passer l'aspirateur eux-même, pour faire des tâches précises et peaufiner le ménage de sa maison. Avec son système d’aspiration puissant et sa filtration HEPA, le V11 va rendre votre logement plus propre que propre.