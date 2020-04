Amazon Music vous offre un essai de 3 mois gratuits

3 mois offerts à Amazon Music Unlimited

Ses principaux avantages

Jusqu'au jeudi 30 avril 2020 inclus, l'enseigne en ligne Amazon France propose donc une offre permettant de bénéficier de 3 mois gratuits au service de streaming musical Amazon Music Unlimited.Ce bon plan est destiné à tous les nouveaux clients Amazon Music Unlimited résidant en France métropolitaine. Malheureusement, ceux et celles qui sont déjà abonnés ne sont pas concernés par l'offre mais pourront se créer un nouveau compte pour profiter une fois de plus du service. L'offre n'est valable qu'une fois par client et compte client.Au-delà de l'offre gratuite des 90 jours, le service passe automatiquement à 9,99 euros par mois s'il n'y a aucune résiliation de la part du client. L'annulation du renouvellement de l'abonnement se fait à tout moment en se rendant dans les paramètres Amazon Music.Après avoir évoqué les conditions de l'offre, passons désormais aux principaux avantages du service Amazon Music Unlimited.Amazon Music Unlimited est un service de streaming musical qui permet aux fans de musique en tous genres d'écouter plus de 50 millions de titres qui sont accessibles en illimité et surtout sans publicité. Il est possible aux clients d'utiliser le service depuis les terminaux de leurs choix : PC, tablettes et smartphones. Aussi, il est possible de télécharger les musiques pour profiter du mode hors connexion.Enfin, par l'intermédiaire de l'assistant vocal Alexa, les clients Amazon Music Unlimited ont la possibilité de contrôler leur musique directement à la voix.L'offre d'essai à Amazon Music Unlimited vous intéresse ? Alors ne tardez pas trop et cliquez sur le bouton ci-dessous.