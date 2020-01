Soldes : Apple MacBook Pro à prix cassé chez Amazon

Le MacBook Pro est moins cher sur Amazon

Un ordinateur portable ultra premium

Destiné aux professionnels et aux utilisateurs les plus exigeants, le dernier MacBook Pro 16 pouces est en promotion chez Amazon. Dans sa configuration avec 16 Go RAM, 1 To d'espace de stockage SSD et un processeur Intel Core i9 à 2,3 GHz, il passe à 2754,99 euros au lieu de 3199 euros. Et ce pour les coloris argent comme gris sidéral. Une belle affaire pour qui attendait un bon plan pour s'équiper. Le produit est vendu et expédié par Amazon, avec toutes les garanties que cela représente en termes de livraison et service client.Avec ce nouveau modèle, Apple est passé au 16 pouces pour l'écran. C'est la plus grande diagonale vue sur un MacBook Pro. La dalle bénéficie d'une définition de 3072 x 1920 pixels, d'une luminance jusqu'à 500 nits et de la large gamme de couleurs P3. L'appareil est équipé d'un GPU AMD Radeon Pro 5500M avec 8 Go de mémoire GDDR6. Niveau connectique, sont disponibles quatre ports Thunderbolt 3 USB‑C. Sa batterie de 100 Wh lui offre une autonomie jusqu'à 11 heures.Ce MacBook Pro 16 pouces, c'est aussi le grand retour du clavier avec mécanisme à ciseaux : le Magic Keyboard. Fini le clavier papillon et tous ses problèmes, on revient aux bases (et à ce qui fonctionne) pour une meilleure durabilité. Course de frappe de 1mm, réactif, silencieux, confortable... ce clavier fait la différence. On retrouve aussi Touch ID pour l'authentification sécurisée et rapide par empreinte digitale, ainsi que la fameuse Touch Bar et ses raccourcis bien pratiques.Le MacBook Pro 16 pouces a été lancé en novembre 2019, retrouvez plus d'informations sur le produit ici