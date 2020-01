En attendant les soldes Amazon, le casque gaming Recon 200 pour PS4 est à 39,99€ au lieu de 59,99€

Un excellent rapport qualité-prix

Un casque confortable et taillé pour durer

Avec cette réduction sur le casque de gaming Turtle Beach avec amplificateur Recon 200 pour PS4 Xbox One, vous économiserez la coquette somme de 20 € (soit 33 % du prix) par rapport au montant affiché habituellement. L'accessoire a été conçu spécifiquement pour les deux consoles américaines mais fonctionne également très bien sur la Nintendo Switch, mais aussi sur PC et sur tous les appareils portables.Grâce au système d'amplification permanente des basses, le Turtle Beach offre un son clair et riche d'une belle profondeur. En plus d'être équipé d'une technologie audio de qualité, le casque est doté d'un micro à bascule intégré particulièrement sensible, qui transmet le son de votre voix avec la plus grande netteté. Le Turtle Beach avec amplificateur Recon 200 dispose d'un système de réglage de retour micro très performant qui vous permet de choisir le volume adéquat, pour vous entendre parfaitement sans avoir à pousser la voix.Côté confort, ce casque Turtle Beach a tout pour plaire. Son tissu moelleux a en effet été pensé pour les longues sessions de jeu et offre une bonne respirabilité. Son arceau en métal tout en robustesse assure une excellente durabilité. Son design élégant et sa jolie couleur blanche en font un accessoire au look chic et moderne.En plus de vous faire profiter d'un bon prix sur le casque de gaming Turtle Beach, Amazon vous offre les frais de port si vous résidez en France métropolitaine. Si vous êtes pressé de recevoir votre nouvel accessoire, vous pouvez choisir la livraison accélérée. Vous pourrez alors profiter de votre produit dès le lendemain de votre commande.Alliant performance et design, le casque de gaming Turtle Beach avec Recon 200 pour PS4 et Xbox One est un accessoire très convaincant accessible en ce moment à moins de 40 € sur Amazon.