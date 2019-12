Réduction sur cette souris gaming Razer DeathAdder Elite à 37,99€ au lieu de 68,99€

Une souris gaming que tout le monde apprécie

Une souris Razer à prix doux pour les fêtes de Noël

Trouver un cadeau pour un joueur n'est pas évident : difficile de connaitre avec précision ses préférences en matière de jeu vidéo, ainsi que ses éventuels besoins en composants et périphériques. Cependant, la souris est l'un des éléments centraux pour avoir le contrôle et exceller dans bien des jeux compétitifs et certaines d'entre elles offrent des performances et une prise en main largement meilleures que la plupart des modèles sur le marché.C'est le cas de la DeathAdder Elite qui, depuis sa sortie, est encensée par la critique et a encore le droit à un très bon accueil chez ceux qui décident de se l'offrir. Dotée du capteur optique 5G de Razer, cette souris est particulièrement véloce, rapide, et précise, sa précision de résolution atteint d'ailleurs les 99.4 % selon le fabricant californien ! Cerise sur le gâteau, sa prise en main est très agréable avec son design et ses belles courbes, alors que les deux boutons de pouce sont aisément accessibles. Notons par ailleurs que si ce modèle se destine aux droitiers, Razer a eu la bonne idée de concevoir une version pour les gauchers, ce qui est assez rare pour être souligné.Du côté des finitions et des matériaux utilisés, pas de doute, nous sommes bien chez Razer ! La DeathAdder Elite est sans conteste une souris qui peut durer dans le temps en conservant ses qualités mêmes après plusieurs années d'utilisation.Soyons franc, la marque californienne n'est habituellement pas des plus accessibles en termes de tarif, chose que l'on constate très bien avec ses deux dernières souris, les Viper Ultimate et Basilisk Ultimate , qui sont toutefois des produits de très haut de gamme.Lancée à 68.99€, nous sommes aujourd'hui ravis de voir le prix de la DeathAdder Elite s'abaisser de presque 50 %, même si nous sommes un peu déçus de l'indisponibilité (sur Amazon) du modèle destiné à nos amis gauchers.Avec un tarif affiché à 37.99 €, vous avez là l'assurance d'un cadeau réussi pour un rapport qualité/prix simplement imbattable si l'on regarde le placement tarifaire d'autres marques sur notre comparatif des meilleures souris gaming du moment !