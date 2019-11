Profitez de 4 mois d'Amazon Music Unlimited pour seulement 0,99€

La musique en illimité sans se ruiner

Pour un petit euro symbolique

C'est en ce début de semaine qu'Amazon nous a réservé une belle surprise. Il est important de préciser que cette offre est uniquement valable pour les nouveaux membres du service. Si vous avez déjà un abonnement actif, vous ne pourrez malheureusement pas en bénéficier. La promotion est valable jusqu'au 6 janvier 2020 pour les utilisateurs qui résident en France métropolitaine. Cette réduction est activable une seule fois par client. Au terme des 4 mois, le tarif de base à 9,99€/mois vous sera prélevé si vous n'avez pas effectué d'annulation.En souscrivant à Amazon Music Unlimited, vous bénéficierez d'un accès illimité à tout le catalogue du service. En téléchargeant l'application, vous pourrez en profiter sur l'intégralité de vos appareils. Bien évidemment, le tout sans publicité. Un mode hors connexion est également disponible si vous comptez écouter de la musique en avion par exemple. L'écoute mains-libres via Alexa est également de la partie.Vous n'allez clairement pas vous ruiner en souscrivant à cette offre. Car pour moins de 1€, plus de 50 millions de morceaux vous tendront les bras. La plupart des nouveautés du moment sont déjà disponibles via Amazon Music Unlimited. Il y en a pour tous les goûts avec les musiques de Taylor Swift, Selena Gomez, Harry Styles, Ed Sheeran et même des bandes originales comme celle de La Reine des Neiges 2 par exemple.Amazon Music Unlimited frappe un grand coup avec cette promotion disponible jusqu'en début d'année prochaine. Vous pourrez écouter des millions de morceaux en illimité, sans publicité, hors connexion et via Alexa. Foncez !