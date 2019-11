Batterie Externe Anker 20000 mAh avec entrée USB-C à 21,99€ au lieu de 29,99€ chez Amazon

Rechargez vos batteries avant le Black Friday

Bonne à tout faire

Pour cette réduction proposée par Amazon, vous devrez impérativement utiliser le coupon d'une valeur de 8€. C'est uniquement en cochant cette case sur la page du produit que vous activerez la remise. Faites donc attention de ne pas l'oublier. La livraison est bien évidemment gratuite en France métropolitaine. Les abonnés au service Amazon Prime peuvent toujours recevoir leur article à domicile sous un jour ouvré. Pensez à activer l'essai gratuit de 30 jours (ou 49€/an). Maintenant, évoquons les différentes caractéristiques de ce modèle.Avec sa capacité de 20 000 mAh, la batterie externe Anker peut recharger la quasi-totalité des smartphones et des tablettes qui existent sur le marché. Par exemple, le fabricant précise qu'un iPhone XS peut être rechargé 5 fois contre 3,5 fois pour Huawei P30. Grâce aux technologies PowerIQ et VoltageBoost, la batterie optimisera la charge à chaque appareil. C'est également valable pour des accessoires moins gourmands en énergie comme des écouteurs Bluetooth. Ce modèle dispose d'un port USB-C et d'un Micro USB.En plus d'offrir la possibilité de recharger jusqu'à deux appareils en même temps, cette batterie signée Anker saura protéger vos smartphones et/ou tablettes branchés. En effet, le système MultiProtect s'assurera du bon déroulement de la charge afin que celle-ci arrive à son terme. Au niveau de son apparence, ce modèle opte pour un design sobre mais plutôt élégant. La batterie est également très facile transporter avec son poids de 280 grammes. Enfin, une pochette de voyage et un câble micro USB sont inclus. Notez bien que le câble Lightning pour les produits Apple n'est pas fourni.Cette batterie externe Anker a vraiment tout pour plaire. En plus de son tarif abordable grâce à cette promotion, elle rechargera vos appareils avec une efficacité optimale. Cet achat vous évitera de tomber en rade d'autonomie à l'extérieur. Un incontournable !