Vente flash Amazon : Batterie Externe 26800mAh à 29,99€ au lieu de 39,99€

Une promotion éclair !

Encore plus pratique

Cette vente flash est proposée par le géant de la vente en ligne Amazon. Nous vous encourageons à vite acheter ce produit. Pour bénéficier de la réduction, pensez à cocher la case "coupon" sur la page du produit. Une remise de 8€ sera alors appliquée sur cet article. La livraison est bien évidemment gratuite en France métropolitaine. Les abonnés au service Amazon Prime recevront leur commande sous un petit jour ouvré. Vous pouvez activer l'essai gratuit de 30 jours ou bien débourser 49€ pour une année entière. La garantie est valable pendant 1 an.La batterie externe possède une capacité de 26 800 mAh. Elle peut recharger la plupart des smartphones (iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi...), tablettes tactiles et autres ordinateurs, dont les Mac (sauf la série Macbook Pro). La console de jeux Nintendo Switch est également compatible. Au niveau des interfaces, nous retrouvons un port micro USB 5V-2A, un Lightning 5V-1.5A et un USB Type-C 5V-2.6A. Des LEDs se chargeront d'indiquer le niveau de charge.En plus de ses capacités impressionnantes, la batterie externe est aussi très facile à transporter. Elle est légère (410 grammes) et son design est extrêmement fin. Vous apprécierez aussi sa solidité constante. La batterie est accompagnée d'une housse pour vos déplacements. Le pack comprend 2 câbles micro-USB et 2 adaptateurs micro-USB vers Lightning ainsi que micro-USB vers USB-C. Vous serez donc paré à tous les cas de figure.Avec cette batterie externe 26 800 mAh, vous pourrez recharger vos appareils tranquillement lors de vos déplacements. Cet exemplaire est donc performant et robuste. Sans oublier le tout petit prix grâce à cette vente flash réalisée par Amazon. Bref, n'attendez plus une seule seconde !