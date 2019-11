Souris gaming Razer Basilisk à 43,11€ au lieu de 59,44€

27% de remise sur l'achat de la Razer Basilisk

Une souris avec un capteur optique 16 000 DPI

Alors que Razer dévoilait sa nouvelle gamme de souris sans-fil en fin de semaine dernière, Amazon profite de cette occasion pour proposer en promotion sur son site la Razer Basilisk. Vendue normalement aux alentours de 60 euros, la souris filaire est au tarif de 43,11 euros.Le produit, qui bénéficie d'une garantie de 2 ans de la part du fabricant, est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point retrait.La Basilisk de Razer (référence RZ01-02330100-R3G1) est rapide et surtout précise. Équipée du capteur optique Razer 5G avec un vrai 16 000 DPI, la souris Razer Basilisk vous garantit une précision et une performance inégalées.L'accessoire est notamment doté d'un petit bouton qui vous permet d'ajuster la résistance de la molette. Vous pourrez effectuer plus précisément vos sélections d'armes, vos tirs d'essai et d'autres actions requérant l'utilisation de la molette.Compatible PC / Mac, la souris de jeu mesure 12,4 x 7,5 x 4,3 cm et a un poids de 109 grammes.