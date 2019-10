🔥 Ampoules et lampes connectées, notre sélection lumineuse du jour

Notre sélection de lampes connectées

Contrôlez vos ampoules connectées grâce à un kit de démarrage high-tech

Nous entamons cette sélection avec la superbe lampe d'atmosphère Hue LivingColors Bloom de chez Philips qui vient de passer à 63,95€ au lieu de 79,99€ sur Amazon. L'appareil émet une lumière d'ambiance d'une intensité de 120 lumens. Elle peut être connectée à d'autres lampes et se commande facilement depuis votre smartphone. Vous pouvez également la programmer pour qu'elle s'allume selon vos souhaits à une heure prédéfinie. Notez que pour pouvoir utiliser la Hue LivingColors, il faut disposer d'un kit de démarrage Hue ou d'un pont de connexion. La lampe de chez Philips est compatible avec Alexa et peut donc se programmer par la voix. En la connectant à internet, vous aurez le choix parmi un panel de quelque 16 millions de couleurs et pourrez ainsi éclairer votre intérieur exactement comme vous le désirez.Notre deuxième bonne affaire est le réveil lumineux connecté de chez Beurer, vendu en ce moment à 83,99€ au lieu de 129,99€ habituellement. Cette lampe apaisante inondera votre chambre d'une lumière à la fois douce et vivifiante, à l'image de celle du soleil. Ce bel objet, en plus de vous donner l'heure, accompagnera votre endormissement ainsi que votre réveil par d'harmonieuses mélodies. Pour utiliser ce réveil, pas besoin d'effectuer une dépense supplémentaire, il suffit de télécharger l'application Beurrer LightUp qui est très simple d'utilisation. En plus de ces nombreux atouts, le réveil lumineux de Beurer peut recharger votre smartphone et peut même se transformer en liseuse.Nous restons chez Beurer pour vous présenter la lampe de luminothérapie connectée TL 100 qui est descendue à 134,99€ au lieu de 199,99€ sur le site du géant américain Amazon. Cet accessoire est totalement dédié au bien-être et à la détente. Grâce à cette lampe connectée, retrouvez une tranquillité intérieure et un profond sentiment d'épanouissement. Ces effets si positifs sont dus à la lumière par LED qui reproduit l'atmosphère d'une lumière naturelle. Pour prendre de bonnes habitudes, enregistrez votre programme préféré parmi les 10 niveaux de luminosité proposés par la lampe. L'appareil high-tech dispose d'une large palette de 256 nuances qui s'affichent sur une surface d'éclairage de 33 cm. Elle se commande elle aussi grâce à l'application gratuite Beurrer LightUp.Revenons à présent chez Philips pour vous proposer un superbe kit de démarrage, le White and Color Ambiance 3 x E27, qui ne coûte plus que 169€ au lieu de 199,99€. Cette baisse de prix correspond à une belle réduction de 15%. Ce kit ultra moderne est l'élément indispensable pour connecter vos différentes ampoules. Grâce aux 16 millions de couleurs accessibles depuis votre smartphone, vous pourrez changer radicalement d'ambiance en une seule seconde ou faire basculer l'atmosphère de la pièce tout en délicatesse. Vous trouverez 3 ampoules connectées dans ce kit de démarrage ainsi que l'interrupteur et que la télécommande Hue Dim Switch. Les ampoules émettent une puissance lumineuse allant de 806 lm à 4000 K. Vous pourrez contrôler votre éclairage vocalement grâce à l'application Alexa mais aussi avec l'HomeKit.Grâce à tous ces objets éblouissants actuellement en promotion, écoutez vos envies et faites-vous du bien en personnalisant votre intérieur.