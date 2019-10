🔥 Batterie Externe 10000mAh Ultra Slim à 19,54€ au lieu de 39,99€

Chargé à bloc !

Une batterie qui en a sous le capot !

Cette réduction a été mise en ligne par Amazon . Le géant américain spécialisé dans la vente en ligne vous demandera tout de même d'effectuer une petite manipulation pour activer la promotion. En effet, vous devrez cocher la case "coupon" pour obtenir une remise de 15%. Elle se trouve directement sur la page du produit. Si vous résidez en France métropolitaine, la livraison est gratuite en point relais et si vous êtes abonné au service Amazon Prime la commande arrivera sous un jour ouvré. Un essai gratuit de 30 jours est disponible (s'il n'a pas été activé dernièrement) et l'abonnement annuel coûte 49€.Passons maintenant aux performances de cette batterie externe. Avec sa capacité de 10 000 mAh, ce modèle peut recharger des smartphones ou encore des tablettes tactiles. Pour cela, deux sorties USB, une entrée micro USB et une entrée/sortie Type-C sont de la partie. Grâce à la technologie embarquée Smart E 3.0, les appareils branchés sont automatiquement détectés afin de délivrer la charge adéquate. D'après le fabricant, il est possible de recharger un iPhone X 2,5 fois ou encore un iPad Mini 1,2 fois. Bien entendu, ces chiffres peuvent varier selon les conditions de vos appareils.Le véritable plus de cette batterie externe se trouve du côté de son écran LED numérique. Il indique clairement la puissance restante et le courant délivré durant une recharge. Le design de la batterie est aussi très compact, ce qui vous permettra de la transporter facilement durant vos voyages par exemple. Elle passe facilement dans une poche. Enfin, dernier point important, la garantie de cet exemplaire est valable pour une durée de deux ans.Les batteries externes sont pratiquement devenues indispensables à cause de nos smartphones qui sont de plus en plus gourmands en ressources. Grâce à ce modèle, vous aurez la possibilité de recharger vos appareils de façon optimale et sécurisée. Cette batterie profite aussi d'une capacité relativement importante pour recharger n'importe quel smartphone ou tablette.