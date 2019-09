🔥 Casque gaming Logitech : les promotions à ne pas manquer !

Deux casques filaires Logitech en promo

Le casque bluetooth Logitech G935 à -40%

Avec ou sans fil, à chacun ses préférences. Plus léger que les casques sans fil, le filaire séduit encore beaucoup de joueurs avertis. Voici deux modèles de qualité qui sont en ce moment en promotion sur le site d'Amazon. Pour vous aider à faire votre choix, on vous part des principales caractéristiques de chacun de ces deux modèles.Commençons par le plus petit prix : le casque gaming filaire Logitech G332 qui est en ce moment vendu à seulement 34,99€ au lieu de 59,99€ sur Amazon . En achetant aujourd'hui ce casque spécialement dédié au gaming, vous faites donc une économie de 25€ sur son prix initial. Équipé de grands transducteurs audio de 50 mm, le casque Logitech G332 vous fera bénéficier d'une très bonne qualité sonore pour vous donner la sensation d'être vous-même présent au cœur du jeu. Son micro de 6mm transmet un son clair à vos interlocuteurs et est doté d'une fonction sourdine très pratique qui coupe le micro lorsqu'il est écarté du visage. Pour jouer des heures sans être gêné, les oreillettes du casque sont pivotantes à 90°. Cet accessoire audio s'adapte à tous les dispositifs et peut ainsi être branché sur PC, Mac mais aussi à la Playstation, la Xbox One, la Switch, et même à votre mobile.Le second casque de gaming filaire de notre sélection est le casque Logitech G432 qui est passé à 44,99€ au lieu de 79,99€, soit une réduction de 44%, ou 35€, par rapport à son prix d'origine sur Amazon. L'appareil bénéficie lui aussi de transducteurs audio de 50 mm, de la tige de micro intelligente et d'une multi-compatibilité. Le confort est là aussi garanti par des oreillettes légères et pivotantes reliées par un fin bandeau en similicuir. Le casque Logitech G432 est équipé de la technologie surround qui permet de se repérer plus précisément dans l'espace du jeu et donne à vos parties une sensation de réalisme accrue. Pour utiliser cette option on vous rappelle qu'il faut avoir installé le logiciel G HUB de Logitech.On change de style et on monte légèrement en gamme avec le casque bluetooth de gaming G935 de la marque Logitech qui vient de descendre à 112,99€ au lieu de 189€ sur le site du géant américain. Plus modernes, moins légers, mais offrant une plus grande capacité de mouvement, les casques sans fil ont largement su trouver leur public. Ce joli casque de gamer offre une autonomie moyenne de 12 heures. Il dispose des mêmes fonctionnalités que ses congénères avec les transducteurs de 50 mm et un micro similaire de 6mm. Il bénéficie également de la technologie surround DTS Headphone X 2.0. Il offre néanmoins des atouts supplémentaires avec le Lightsync sur spectre RVB qui se programme grâce au logiciel G HUB. L'appareil est garanti pendant 2 ans.Quel que soit le type de casque que vous recherchez, vous avez toutes les chances de trouver votre bonheur parmi ces trois accessoires de gaming de chez Logitech.