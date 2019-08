🔥 Augmentez votre autonomie avec cette batterie externe Aukey 20 000 mAh en vente flash Amazon

Pour des recharges conséquentes

Une intégrité préservée

Cet article profite donc d'une réduction dans le cadre d'une vente flash signée Amazon . Notez que les frais de port vous seront facturés 4,99€ pour une livraison en France métropolitaine. Si vous êtes abonné au service Amazon Prime, vous recevrez votre commande gratuitement sous un jour ouvré. La garantie de ce produit est valable pour une durée de deux ans. À présent, passons aux caractéristiques techniques de la batterie.Laaffiche une capacité de 20 000 mAh. Avec une telle puissance, vous pourrez recharger un smartphone jusqu'à neuf fois (cela dépend bien évidemment du modèle que vous avez en votre possession). La plupart des mobiles (iOS et Android) et des tablettes sont entièrement compatibles. Pour recharger cette batterie, vous pouvez utiliser un câble micro-USB ou bien celui d'un iPhone. L'indicateur LED vous indiquera l'avancement de la charge de vos appareils avec une lisibilité optimale.En ce qui concerne la sécurité, votre smartphone (ou tablette) n'aura rien à craindre car laembarque des fonctionnalités permettant d'éviter le courant excessif, la surchauffe ou encore la surcharge. Vos données seront ainsi préservées. De plus, les appareils connectés bénéficieront d'un taux de recharge maximum grâce à la sortie dédiée 2,4 A. Enfin, le design compact de ce produit permet de le transporter n'importe où avec facilité.Laprofite d'un excellent rapport qualité / prix. Elle saura vous dépanner lorsque vous serez à court d'énergie sur votre smartphone et elle peut être utilisée sur la plupart des appareils profitant d'une sortie micro-USB. Bref, n'hésitez pas une seule seconde à passer à la caisse avant que cette promotion ne disparaisse.