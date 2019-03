🔥 Bon Plan : 2 ampoules connectées Philips Hue + pont de connexion à 79,90€ au lieu de 136,11€

69€ d'économies sur le kit Philips Hue

Philips Hue : n°1 sur les éclairages connectés

Si vous trouvez les ampoules connectées trop onéreuses, voici une promo qui pourrait vous faire changer d'avis. Amazon propose en effet le pack de deux ampoules couleurs Philips Hue et leur pont de connexion à seulementC'est 69€ de moins que le prix habituel, à savoir 136€ environ. Ce kit est idéal pour vous lancer dans la domotique sans investir des centaines d'euros.On ne présente plus la gamme, réputée comme étant la meilleure du marché des éclairages connectés. Il faut dire que ce matériel est d'excellente qualité, offrant un éclairage adaptable à tous les besoins et une compatibilité avec les principaux assistants vocaux du marché.Une fois connectées au pont Hue, les ampoules E27 de votre kit peuvent ainsisi vous utilisez par exemple une enceinte connectée Amazon Echo ou Google Home. Modifiez la couleur, programmez l'éclairage selon l'heure de la journée... Bref, faites ce que vous voulez avec vos ampoules, elles vous obéiront au doigt et à l'œil !