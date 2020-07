Soldes : le smartphone OnePlus Nord à 369€ au lieu de 399€ pour les membres Prime !

Disponible en deux coloris au choix (bleu Marbre et gris Onyx), le OnePlus Nord est doté d'un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (408 ppp) à 90 Hz.



Il embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec connectivité 5G, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et le système d'exploitation mobile Android 10 (avec une surcouche OxygenOS 10.5).



Concernant l'APN, on retrouve un système de caméra arrière à quatre capteurs (48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP) et un système de caméra avant à double capteur (32 MP + 8 MP).



Du côté de l'autonomie, on notera la présence d'une batterie de 4 100 mAh compatible avec la technologie Warp Charge à 30 W (0 à 70% de charge en 30 minutes seulement).