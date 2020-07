Soldes d'été : le Huawei P30 Pro voit son prix chuter à seulement 521,37€

Le Huawei P30 Pro est un smartphone destiné aux photographes en herbe avec son triple appareil photo de 40 Mégapixels (à f/1.6) comprenant une stabilisation optique.

Du côté de ses autres points forts, on notera la présence d'un écran FullView OLED Full HD+ de 6,47 pouces (avec une résolution de 2340 x 1080 pixels), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via carte mémoire non fournie), d'un processeur HiSilicon Kirin 980 (doté de l'intelligence artificielle) et d'une batterie de 4200 mAh compatible charge rapide ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche EMUI 9.1.