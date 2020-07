Soldes Amazon : l'excellent Xiaomi Note 10 toujours plus abordable

C'est une nouvelle fois Amazon qui propose cette bonne affaire à ses clients. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne livre gratuitement à domicile en France métropolitaine. Nous avons rapidement fait le tour des modalités puisqu'il ne nous reste qu'à préciser que la garantie de base est valable pendant deux ans. Une couverture de deux ans supplémentaires est disponible contre 81,10€.

Voici les caractéristiques principales du Xiaomi Mi Note 10 qui dispose d'un écran AMOLED de 6,47 pouces avec une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. La dalle est à la fois lumineuse et bien calibrée. À l'intérieur du smartphone, c'est un processeur Snapdragon 730G qui assure avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

La fluidité est donc assurée dans presque tous les domaines, y compris pour les jeux vidéo gourmands en ressources comme Call of Duty Mobile. La vaste majorité des utilisateurs sera largement convaincue par les performances du mobile.