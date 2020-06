Asus Vivobook et Zenbook : deux PC portables à prix cassés avant les Soldes

Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur plus polyvalent, vous pouvez opter pour le Asus Zenbook à 799€. Ce dernier est forcément plus cher puisqu'il embarque un écran Full HD de 15,6 pouces. Il est également mieux équipé avec un processeur Intel Core i5-10210U, une carte graphique Intel UHD 620 Graphics, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Windows 10 répond également présent, tout comme trois ports USB.

Ici, vous aurez un PC portable plus performant avec lequel vous pourrez vous divertir sur des jeux vidéo plus gourmands en ressources. C'est une synthèse parfaite entre un usage professionnel et le divertissement.