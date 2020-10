Amazon Prime Day : ce vidéoprojecteur WiMiUS 1080P natif à moins de 200€

En ces temps de pandémie mondiale, il est difficile de se faire une petite soirée ciné comme avant. Les salles restent ouvertes mais l'offre de films à grand spectacle reste très limitée et n'incite pas à arpenter les salles obscures.

Le vidéoprojecteur WiMiUS 7000 est là pour vous apporter votre dose de spectaculaire tout en restant bien au chaud dans votre salon. L'appareil vous permet de profiter sur votre écran de projection d'une image comprise entre 50 et 300 pouces avec un recul d'1,5 m jusqu'à 6,5m. Vous profitez sur une large surface d'une image 1080p vous faisant profiter d'un niveau de détails saisissant grâce à un ratio de contraste de contraste 9000:1.

La partie son est assurée par un double haut-parleur de 10W pour un rendu Hi-Fi riche en nuances et en subtilité. La marque assure que la gestion des graves a été travaillée finement pour donner du dynamisme aux scènes d'action les plus explosives. Les aigus et les mediums ne sont pas en reste pour des voix intelligibles en toutes circonstances.