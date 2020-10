Amazon casse les prix sur une large sélection de PC portable pour les Prime Days

Asus, Dell, HP et Lenovo sont les marques les plus remisées aujourd’hui chez Amazon. Les remises vont de 15% sur les HP Envy17 et Lenovo IdeaPad Flex 5 et grimpe jusqu’à 40 % sur le HP Pavilion 13 qui voit son prix fondre de 999€ à 599€.

L’Asus Zenbook UX481 se voit attribuer une remise de 27 %, soit une économie de 400 € l’achat de ce modèle habituellement proposé à 1499€. On notera également une remise exceptionnelle de 34% sur le Dell Inspiron 17 2en1 qui passe de 1149€ à seulement 759 €.

Suivez le lien pour découvrir une sélection de 20 PC portables vendus à des prix complètement dingues pour finir les Amazon Prime Day dans quelques heures.