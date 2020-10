Amazon Prime Day : Top 5 des meilleurs promotions sur les smartphones haut de gamme !

Nous continuons cette sélection avec une marque spécialiste du smartphone depuis de longues années déjà, mais plus connu pour ces appareils audio et vidéo. Amazon propose le Sony Xperia 5 en version 128 Go à seulement 499 € au lieu de 639,74 €. Une réduction de plus de 140 € sur un appareil classe et élégant.

Il dispose d’un très bel écran de 6,1“ Cinemawide Oled et il est compatible 4G et double SIM. Son processeur est aidé par 6 Go de mémoire vive pour vous permettre de l’utiliser dans les meilleures conditions possibles. Son écran au format 21 :9 est idéal pour regarder un film dans son format originel.

Il dispose d’un triple capteur photo pour réaliser de beaux clichés et il est compatible avec de nombreux formats vidéo tels que MPEG4, H.263, H.264, H.265, VP8 et VP9.