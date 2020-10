Xiaomi casse le prix de ses smartphones pour les Amazon Prime Days !

La promesse de Pocophone, c'est le plein de puissance et de vitesse à petit prix. Compatible 5G, le smartphone est équipé d'un SoC Snapdragon 865 premium ultra performant et de 6 Go de RAM. Son écran AMOLED de 6,67 pouces est du plus bel effet, surtout sans encoche ni poinçon grâce à la caméra frontale pop-up. Sa batterie de 4700 mAh lui offre une bonne autonomie. Et pour la photo, ce sont quatre capteurs qui sont présents au dos. Le module principal de 64 MP permet de filmer en 8K.