Amazon Prime Day : profitez de l'excellent smartphone Huawei P30 à prix choc !

Commercialisé au printemps 2019, le Huawei P30 va séduire les amateurs de belles photos. Le smartphone embarque en effet un triple capteur arrière de 40 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.2) et un capteur avant de 32 MP (f/2.0).



En ce qui concerne ses autres points forts, le P30 est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces (avec une définition de 2340 x 1080 pixels), d'un processeur Kirin 980, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 3 650 mAh et du système d'exploitation mobile Android.