French Days : un PC portable Asus Chromebook 14'' HD à prix cassé chez Amazon

Offrez-vous un ordinateur portable léger et pratique pour une bouchée de pain. Le Chromebook Asus C423 est affiché à 309 chez Amazon, oui vous avez bien vu, cela représente une réduction de 23 % ! Décidément, les French Days réservent de bonnes surprises.

L’Asus C423 est PC portable fonctionnant sous Chrome OS. Il est équipé d’un écran 14“ HD offrant une résolution de 1366 x 768 pixels. Son processeur est un Intel Pentium N4200 et un chipset graphique Intel HD Graphics 500. Il reçoit 8 Go de mémoire vive. Son disque de stockage peut contenir 64 Go et est au format eMMC.

Cette machine est idéale pour des tâches bureautiques et Internet. Vous pourrez l’emporter partout grâce à ces petites dimensions et son poids limité à 1,4 kg.