Idées cadeaux : deux aspirateurs robot iRobot en forte baisse chez Amazon

Quand on parle d'aspirateur robot, la marque iRobot nous arrive directement en tête. Le constructeur américain est l'un des pionniers du secteur et propose depuis plus de 30 ans ses solutions pour vous permettre de gagner plusieurs heures chaque mois pour vos loisirs ou votre famille au lieu de les passer à faire du ménage dans votre maison.

iRobot a mis au point différents robots aspirateurs, des plus abordables qui contiennent uniquement les composants essentiels à une aspiration rapide et automatique de votre habitation jusqu'aux appareils haut de gamme, intégrant des caméras pour se repérer ou une base de récupération des poussières.

Faire l'acquisition d'un appareil iRobot c'est l'assurance, quelque soit le modèle choisi, de profiter d'un air plus sain et d'un sol plus propre chez vous, le tout sans efforts. Les aspirateurs robots partagent une puissance exceptionnelle, un système de navigation constamment mis à jour et des accessoires résistants à de très nombreux cycles de nettoyage.